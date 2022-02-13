Верховный суд Ирака уполномочил действующего президента продолжать исполнять обязанности

КАИР, 13 февраля. /ТАСС/. Верховный Федеральный суд Ирака уполномочил в воскресенье действующего президента страны Бархама Салеха продолжать исполнять свои обязанности вплоть до избрания нового главы государства. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

"Президент Ирака продолжает исполнять свои обязанности до избрания нового главы республики, несмотря на истечение срока его полномочий с завершением сессии Палаты представителей (т.е. перед парламентскими выборами в октябре прошлого года - прим. ТАСС)", - постановил суд.

8 февраля Салех подал запрос в Верховный суд в связи с возникшим конституционным вакуумом, когда парламент не смог выбрать нового президента Ирака. По мнению экспертов, шаг Салеха был обусловлен опасениями, что спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси попытается как третье лицо в государстве временно взять на себя обязанности президента республики.

Ранее в воскресенье Верховный Федеральный суд Ирака окончательно отстранил экс-главу МИД Хошияра Зибари от участия в президентских выборах, удовлетворив иск группы депутатов, заявивших, что Зибари не может баллотироваться на пост президента после выдвинутых против него несколько лет назад обвинений в коррупции. Вердикт суда был оглашен всего за полтора часа до того, как в парламенте должна была завершиться регистрация кандидатов на пост главы государства. Выдвинувшая Зибари Демократическая партия Курдистана не представила альтернативную фигуру.

На минувшей неделе законодатели не смогли провести заседание и выбрать главу республики из порядка 24 подавших документы и прошедших регистрацию кандидатов, и перенесли заседание на неопределенное время. Депутаты не набрали кворум в две трети голосов - в зале присутствовали 58 из 329 парламентариев - из-за бойкота сессии ведущими партийными блоками.

Ситуация осложняется тем, что президент, которым в Ираке традиционно является курд, должен в течение 15 дней после избрания официально назначить премьер-министра (шиита) от крупнейшего блока в парламенте.