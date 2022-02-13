В Народной милиции ЛНР сообщают об активности украинских беспилотников

ЛУГАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) фиксирует активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии.

"На позициях 1-го батальона 79-й бригады в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность БПЛА противника без пересечения линии боевого соприкосновения. Вероятно, деятельность разведподразделения нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций украинских силовиков и уточнение объектов поражения на переднем крае нашей обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале оборонного ведомства.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения сторон конфликта. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.