Отстраненный от выборов президента Ирака Зибари назвал решение суда политизированным

КАИР, 13 февраля. /ТАСС/. Постановление Верховного Федерального суда Ирака об окончательном отстранении экс-главы МИД Хошияра Зибари от участия в президентских выборах является политизированным и несправедливым. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил сам политик в воскресенье на пресс-конференции в Багдаде.

"Это печальный день для Ирака, но жизнь не стоит на месте, и я останусь в политике, - сказал он. - Есть те, кто не хочет, чтобы в Ираке был сильный президент. Данное решение - несправедливое и политически мотивированное, однако мы уважаем иракскую судебную систему".

Верховный суд 6 февраля временно приостановил выдвижение Зибари кандидатом на должность главы государства, сославшись на обвинения в отношении него во взяточничестве за день до того, как в парламенте должно было состояться голосование по претендентам на высший пост. В воскресенье он поставил точку в этом деле, окончательно удовлетворив иск группы депутатов, заявивших, что бывший министр не может баллотироваться президентом после выдвинутых против него несколько лет назад обвинений.

Подозрения в коррупции против Зибари относятся к 2016 году, когда политик возглавлял финансовое ведомство. Тогда он вынужден был уйти со своего поста, хотя обвинения так и не нашли подтверждений. И вот сейчас они всплыли вновь на фоне ожесточенной конкуренции между двумя курдскими партиями - Демократической партией Курдистана (ДПК), выдвинувшей Зибари, и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК), который поддерживает действующего президента Бархама Салеха.

Вердикт суда был оглашен всего за полтора часа до того, как в парламенте завершалась регистрация кандидатов на пост главы государства. ДПК, которая до последнего момента активно продвигала Зибари, альтернативную фигуру пока не представила.