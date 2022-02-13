Байден и Зеленский отметили важность дипломатии и сдерживания в ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье в телефонном разговоре отметили важность продолжения дипломатического взаимодействия в связи с ситуацией вокруг Украины, а также сдерживания. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден "подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины". Он "ясно дал понять, что США быстро и жестко отреагируют вместе с союзниками и партнерами на любую дальнейшую агрессию России против Украины". "Лидеры двух стран согласились с тем, что важно продолжать дипломатическое взаимодействие и осуществлять сдерживание в ответ на наращивание Россией сил на украинских границах", - отмечается в заявлении.