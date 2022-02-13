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Кризис на Украине

Франция пока не дает рекомендацию соотечественникам покинуть Украину

Посольство Франции в Киеве "рекомендует подготовить для практических целей запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак автомобиля полон"

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Посольство Франции в Киеве на данном этапе не дает рекомендацию гражданам республики, находящимся на Украине, покинуть ее. Об этом говорится в заявлении французского посла в Киеве Этьена де Понсена, опубликованном в воскресенье на сайте дипломатической миссии.

"На данном этапе мы не даем общую рекомендацию французам, проживающим на Украине, покинуть страну", - говорится в сообщении посла. Одновременно, как отмечается в коммюнике, посольство "рекомендует подготовить для практических целей запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак автомобиля полон".

В посольстве посоветовали французским гражданам, которые планировали отправиться на Украину в ближайшее время, "отложить все поездки (а не только второстепенные)" в страну, а тем, кто уже находится там, "проявлять повышенную бдительность". В дипломатической миссии отметили, что "консульский отдел продолжает принимать посетителей в обычном режиме".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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Кризис на Украине
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