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Кризис на Украине

Швеция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на Украине

МИД Швеции находится в постоянном контакте с органами, которые предоставляют персонал для международных операций на Украине

СТОКГОЛЬМ, 13 февраля. /ТАСС/. Швеция не будет отзывать своих наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине. Об этом сообщил в воскресенье МИД королевства.

"Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с органами, которые предоставляют персонал для международных операций на Украине, и было проинформировано, что персонал в основном намерен оставаться на Украине для выполнения своих задач. Их деятельность особенно важна в сложившейся ситуации как для содействия деэскалации, так и для объективной оценки международным сообществом развития событий", - цитирует ведомство агентство ТТ.

В международных миссиях на Украине, в том числе в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), участвуют 25 шведов.

Ранее сообщалось, что некоторые государства - участники ОБСЕ приняли решение, что их прикомандированные сотрудники СММ должны в течение нескольких дней покинуть Украину, однако миссия продолжит выполнять свой мандат с наблюдателями, размещенными в 10 городах страны.

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ШвецияУкраинаКризис на Украине
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