МИД Японии сократил численность посольства на Украине

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. МИД Японии объявил об уменьшении численности посольства страны на Украине, где остается теперь лишь ограниченное количество сотрудников. Деятельность представительства в связи с этим сокращена, говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

В пятницу МИД Японии призвал граждан страны немедленно покинуть территорию Украины. Это решение внешнеполитическое ведомство объяснило "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе". В японском МИД подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается "непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", направленные на разрешение кризиса.

По данным японского правительства, при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.