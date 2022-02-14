Японский премьер провел заседание Совета нацбезопасности в связи с ситуацией на Украине

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел в понедельник экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"На встрече с участием заинтересованных министров, - сказал он, - премьер-министр Кисида дал указание обеспечить безопасность граждан нашей страны в зоне потенциального конфликта и активизировать дипломатические усилия по смягчению напряженности".

"Япония, - сказал генсек кабинета, - фиксирует рост напряженности на границе Украины, мы отмечаем проходящие сейчас военные учения в Белоруссии, концентрацию российских боевых кораблей в Черном море. Ситуация отличается непредсказуемостью и может резко ухудшиться, что вызывает у нас большие опасения".

Мацуно подчеркнул, что Токио неизменно выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, намерен реагировать на ситуацию в тесном взаимодействии с другими странами Группы семи, в которую входят также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция.

При канцелярии премьер-министра Кисиды с прошлой недели действует кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.