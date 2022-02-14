Посол Украины заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

ТАСС, 14 февраля. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил в понедельник в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в блок НАТО, если этот шаг поможет предотвратить войну с Россией.

"Мы могли бы", - заявил посол в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Киев изменить свою позицию в отношении стремления в НАТО.

Дипломат уточнил, что Киев пытается найти наилучший выход из ситуации, в которой сейчас находится Украина. "Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО - прим. ТАС), это то, что мы сделаем", - подчеркнул он.