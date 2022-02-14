Norwegian временно приостановит полеты над Украиной

ХЕЛЬСИНКИ, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежская авиакомпания Norwegian на время приостанавливает полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщили в компании норвежскому телеканалу ТВ2.

"Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной", - сказал представитель компании Эсбен Туман.

В воскресенье депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что, скорее всего, с 17:00 мск понедельника авиационное сообщение над Украиной будет приостановлено. После этого голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины. Украинская авиакомпания SkyUP сообщила в воскресенье, что ее самолет, следовавший из Фуншала (Португалия), в субботу был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.