Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши проведет два раунда переговоров с Лавровым

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Программа визита главы МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнева Рау в Москву 15 февраля предусматривает два раунда переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

"Завтра в Москве нас ждут важные переговоры. В 11:00 по московскому времени - пленарные переговоры под руководством министров Лаврова и Рау. Они продлятся час. Во время переговоров будут говорить о повестке, связанной с ОБСЕ", - сказал он, подчеркнув, что "это будут не только переговоры, посвященные самой ОБСЕ, бюджету, проблемам, роли России в организации, а также тому, что происходит сейчас на Украине".

Непосредственно после переговоров состоится пресс-конференция с участием польских и российских журналистов.

"Около 12:50 мск состоится еще один раунд переговоров, посвященный двусторонней повестке между Польшей и Россией", - добавил Ясина. "Здесь также многие темы будут касаться ОБСЕ", - уточнил он.

По словам Ясины, это первый за почти 10 лет визит главы МИД Польши в Москву. Как подчеркнул пресс-секретарь, это не двусторонний визит. "Перелома [в российско-польских отношениях] придется подождать", - указал он.

Ранее МИД Польши информировал, что Рау прибудет в Москву в понедельник вечером. В этот день официальных пунктов программы нет.