Спикер Рады: на Украине не обсуждается изменение положений конституции о курсе на НАТО

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Вопрос об изменении положений Конституции Украины, провозглашающих курс на вступление в НАТО, в настоящий момент не обсуждается. Об этом заявил в понедельник председатель украинского парламента Руслан Стефанчук, комментируя высказывания посла страны в Лондоне Вадима Пристайко, допустившего, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

"Насколько я знаю, по состоянию на настоящее время не обсуждается никаких вопросов относительно изменения Конституции Украины в части членства Украины в НАТО", - заявил спикер украинского парламента. Стефанчук добавил, что знает Пристайко как сторонника вступления Украины в НАТО.

"Насколько я знаю, господин Пристайко четко подчеркнул, что курс на членство в НАТО входит в состав Конституции Украины, и я абсолютно подтверждаю этот факт, что это входит в состав Конституции Украины", - сказал Стефанчук. Он подтвердил, что парламент Украины и он лично четко привержены курсу на вступление в НАТО. Высказывания спикера прозвучали в ответ на вопрос журналистов, обсуждается ли среди депутатов вопрос об изменении конституции в вопросе о курсе на членство в НАТО.

Комментируя призыв бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отправить Пристайко в отставку, Стефанчук заявил, что этот вопрос находится в компетенции президента Владимира Зеленского. "Что до кадровых решений, то это исключительная компетенция президента Украины. Я думаю, он будет принимать решение, но не на основе каких-то советов и подсказок, а на основе детально рассмотренных обстоятельств дела", - заявил Стефанчук. "Пристайко является опытным кадровым дипломатом, я хочу подчеркнуть, что при пятом президенте (Порошенко - прим. ТАСС) он был представителем в НАТО, и я надеюсь, что это не позиция такого опытного дипломата, а какая-то дискоммуникация произошла", - добавил спикер Рады.

Ранее в понедельник в эфире Би-би-си Пристайко заявил, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет предотвратить войну с Россией. После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что послу в Великобритании надо дать возможность объяснить его слова об отказе от членства в НАТО ради мира, и напомнил, что курс на вступление в организацию закреплен в конституции страны. Sky News приводит слова официального представителя МИД Украины Олега Николенко, заявившего, что слова Пристайко были вырваны из контекста. Позднее он сам скорректировал свое заявление в эфире Би-би-си, заявив, что любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО. Между тем замминистра обороны Джеймс Хиппи, комментируя заявление Пристайко, заявил, что Великобритания поддержит Украину, если она примет решение отказаться от членства в НАТО.