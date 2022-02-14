Двое претендентов подали документы в ЦИК на участие в выборах президента Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии получила документы от двух выдвиженцев - экс-депутата Дмитрия Тасоева и художника Гено Гаджаева - для регистрации в качестве кандидата в президенты республики, сообщили ТАСС в понедельник в Центризбиркоме.

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании. Республиканская политическая партия "Единая Осетия" во вторник на съезде партии выдвинула кандидатуру действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

"Мы получили пакеты документов для регистрации в качестве кандидатов в президенты от двух выдвиженцев Дмитрия Тасоева и Гено Каджаева", - сказал агентству член ЦИК Южной Осетии Игорь Чочиев. Он отметил, что ранее состоялись собрания инициативных групп избирателей по выдвыжению Тасоева и Каджаева в качестве кандидата в президенты, на которых присутствовали представители ЦИК, уточнив, что принятые документы по выдвижению кандидатов на должность главы республики рассматриваются Центризбиркомом в течение 5 дней.

По итогам рассмотрения указанных документов, члены ЦИК принимают решение о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченных представителей кандидатов, которые являются одновременно уполномоченными представителями политических партий и инициативных групп избирателей соответственно. В случае положительного решения ЦИК РЮО, уполномоченным представителям выдаются регистрационные свидетельства и начинается сбор подписей в поддержку выдвинутых ими кандидатов.

По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документом, необходимо собрать в поддержку претендента в кандидаты и предоставить в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.

На сегодняшний день всего в ЦИК обратились 18 инициативных групп и четыре политические партии с уведомлением о выддвижении своих кандидатов на пост президента Республики Южная Осетия. При этом один кандидат - бывший кандидат в президенты Анатолий Джиоев снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, а два ранее заявленные собрания инициативных групп, не состоялись, однако, уточнили в Центризбиркоме, у этих инициативных групп еще есть время на выдвижение своего кандидата до 20 февраля.

О кандидатах в президенты

На данный момент, по словам Чочиева, уже прошли собрания двенадцати инициативных групп избирателей, в том числе по выдвижению министра обороны Ибрагима Гассеева, и два съезда - Народной партии на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев и "Единой Осетии" выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

Ранее в ЦИК поступило уведомление от Коммунистической партии о проведении съезда, где состоится официальное выдвижение в качестве кандидата в президенты преподавателя Юго-Осетинского госуниверситета Таймураза Тадтаева, а также от партии "Единство народа" по выдвижению в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

По данным Центризбиркома, среди претендентов в кандидаты на пост президента Южной Осетии - депутаты парламента Гарри Мулдаров и Давид Санакоев, бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев, бывший начальник разведки Генштаба Минобороны республики подполковник в отставке Владимир Пухаев, председатель общественной организации "Возрождение Алании" художник Гено Каджаев, предприниматель Альберт Валиев, руководитель общественной организации "Альянс патриотов России и Алании" Зелим Казиев, бывшие депутаты парламента Дмитрий Тасоев и Алан Козонов, преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета Нелли Гогичева, бывший руководитель госансамбля "Симд", предприниматель Рустам Дзагоев, депутат парламента первого созыва, директор Цхинвальского лесокомбината Алимбег Плиев, депутат парламента предыдущего созыва от "Единой Осетии" Борис Тасоев, бывший зампред правительства Южной Осетии Алан Техов и бывшего гендиректора "Мегафон-Южная Осетия" Аслана Кутарова.

Кроме того, ЦИК уведомила о дате своего собрания еще одна инициативная группа, не указав имя своего кандидата. Другая инициативная группа ветеранов войны 1989-2008 года ранее также обратилась в Центризбирком с уведомлением о выдвижении своего кандидата, не указав его имени.

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.