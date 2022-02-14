Глава МВД Украины предупредил о стрельбе на поражение при попытке захвата админзданий

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что силовики не допустят никаких проявлений сепаратизма и в случае попытки захвата административных зданий спецназ будет стрелять без предупреждения.

"МВД не допустит никаких сепаратистских проявлений, как весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторения Славянска мы тоже не допустим. Если кто-нибудь попытается захватить админздания, то он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения, и никаких колебаний", - сказал Монастырский в понедельник в обращении на телеканале "Украина-24".

Он отметил, что "300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей каждый день несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины". Монастырский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать. "Все будет хорошо", - заверил глава МВД.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.