Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем пакет санкций против России

Президент Украины заявил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ обсуждались ключевые подходы к созданию архитектуры безопасности в Европе.

9 февраля Шольц заявил, что Евросоюз и США готовы в любой момент принять решение по антироссийским санкциям в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, отметив, что они в значительной степени подготовлены.

"Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая, она известна: наиболее действенным подходом в сдерживании агрессии является применение превентивных сигналов", - сказал Зеленский в понедельник на брифинге после встречи с канцлером ФРГ в Киеве.

"Именно на Украине сегодня решается будущая архитектура европейской безопасности, неотъемлемой частью которой является наша страна. Мы говорили о необходимости заложить в нее конкретные юридические гарантии, которые будут способны защитить Украину", - сказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с Шольцем обсудил с ним вопросы усиления поддержки Киева в сферах безопасности, экономики и энергетики.

"Сейчас время беспрецедентных вызовов, чрезвычайно важно усилить поддержку Украины со стороны наших партнеров. Поддержка безопасности, поддержка экономическая, поддержка энергетическая. Именно об этом мы сегодня с господином Шольцем и говорили", - сказал он. Зеленский подчеркнул, что Киев настроен углублять сотрудничество с Берлином во всех сферах.

Переговоры "нормандской четверки"

Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем результаты последних переговоров политических советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), подготовку новой встречи на этом уровне и перспективы встречи на уровне лидеров.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры [советников] и договориться о саммите лидеров "нормандской четверки", - сказал Зеленский.

Он добавил, что стороны обсудили предпринятые в последнее время шаги по урегулированию ситуации в Донбассе, в частности то, что удалось провести два раунда переговоров политических советников "четверки" в Париже и Берлине.

Видение по Донбассу

Зеленский после встречи с Шольцем заявил, что у них общее видение подходов к мирным переговорам по Донбассу.

"Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования. <...> У нас общее видение подходов к мирным переговорам по Донбассу. Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция - прим. ТАСС)", - сказал Зеленский на брифинге.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.