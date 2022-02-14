Reuters: Всемирный банк временно вывозит своих сотрудников с Украины

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) временно выводит своих сотрудников с Украины в связи с текущей напряженностью в регионе. Об этом агентство Reuters сообщает в понедельник со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку ВБ.

"Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой, касающейся вопросов эвакуации, идет временная передислокация сотрудников, принимаются усиленные меры безопасности", - цитирует этот документ Рейтер. Как отмечает агентство, в ВБ при этом отмечает, что его работа на Украине продолжается.