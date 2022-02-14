CNN: обострение вокруг Украины приведет к негативным последствиям для США

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Обострение вокруг Украины негативно скажется на экономике США, а также на рейтингах Демократической партии в преддверии предстоящих осенью промежуточных выборов в Конгресс. К таким выводам в понедельник пришла телекомпания CNN.

Напряженная ситуация вокруг Украины уже способствовала росту цен на нефть, а возможный конфликт приведет к их новому скачку, возможно, выше $100 за баррель. Соответственно, вырастут цены на бензин в США, которые и так уже поднялись из-за инфляции. Для американцев это будет самым болезненным последствием возможного обострения и, по всей видимости, станет причиной для дальнейшего падения рейтингов демократов. Конфликт приведет также, вероятно, к росту неуверенности в экономической сфере и падению бирж, отмечает телеканал.

На международной арене резкое ухудшение отношений с Россией может сказаться на дипломатических усилиях США по решению вопросов в отношениях с Ираном и КНДР. Но именно возможность появления ядерного оружия у Ирана и его наличие у КНДР США считают большей угрозой своей национальной безопасности, чем ситуацию вокруг Украины. Фиаско в Восточной Европе также может способствовать складыванию впечатления, особенно после провала с выводом войск из Афганистана, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не контролирует обстановку на международной арене и не способен справляться со стоящими перед США вызовами. Это опять же грозит разгромом демократов на промежуточных выборах в Конгресс.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.