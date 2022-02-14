Посол Украины в Лондоне: страна должна изучать "любые пути" на фоне слухов о войне

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Украина не может рассчитывать, что кто-то придет ей на помощь и должна изучать любые возможности в дипломатической сфере для того, чтобы обеспечить свое выживание. Об этом заявил в понедельник ее посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телекомпании CNBC.

"Стратегический курс на вступление в НАТО обозначен в конституции. Но мы не члены семьи, мы не можем рассчитывать, что кто-то придет спасти нас, - сказал он комментируя сделанное им ранее заявление, что Украина могла бы рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО, чтобы избежать войны. - Мы достаточно гибкие для того, чтобы искать другие договоренности, в том числе двусторонние, вроде того, что мы пытаемся построить с Великобританией и Польшей, и на двусторонней основе с США. Что-то, что поможет нам выжить. Когда говорят, что в среду будет война на Украине, мы должны изучать любые пути".

Пойти на уступки

Уступки, на которые могла бы пойти Украина при нынешнем обострении, уже прописаны в минских соглашениях, заявил посол.

"Большинство уступок прописаны в так называемых минских соглашениях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Каковы могли бы быть эти уступки - признать какой-то особый статус этого региона, достичь, наконец, политического решения, того, что русские называют выборами, когда будут выполнены условия в сфере безопасности и других сферах", - добавил Пристайко.

Украинский дипломат добавил, что заключение минских соглашений "не было честным" по отношению к Украине, поскольку якобы произошло под давлением со стороны России, однако Украина подписала их.

Ранее в понедельник в эфире Би-би-си Пристайко заявил, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет предотвратить войну с Россией. После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что послу в Великобритании надо дать возможность объяснить его слова об отказе от членства в НАТО ради мира, и напомнил, что курс на вступление в организацию закреплен в конституции страны. "Скай ньюс" приводит слова официального представителя МИД Украины Олега Николенко, заявившего, что слова Пристайко были вырваны из контекста. Позднее он сам скорректировал свое заявление в эфире Би-би-си, заявив, что любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО. Между тем замминистра обороны Джеймс Хиппи, комментируя заявление Пристайко, заявил, что Великобритания поддержит Украину, если она примет решение отказаться от членства в НАТО.