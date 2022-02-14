Посол Литвы в Киеве заявил, что члены семей литовских дипломатов покинули Украину

ВИЛЬНЮС, 14 февраля. /ТАСС/. Члены семей работающих на Украине дипломатов Литвы и сотрудники дипмиссий, работа которых не является критически важной для функционирования этих структур, покинули по рекомендации литовского МИД территорию страны. Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщил посол балтийской республики в Киеве Вальдемарас Серапинас.

"Последние члены семей наших сотрудников в понедельник утром вылетели домой. В Литву также направлена часть персонала", - сказал он. Проблем, как отметил посол, при этом не возникло. "Никаких нарушений воздушного сообщения с Литвой нет", - утверждал он.

Всего на Украине, согласно данным консульского учета, находится около 2,2 тыс. граждан Литвы. "Примерно 1,5 тыс. человек проживают здесь постоянно, около 700 человек находятся с временными разрешениями на работу или пребывание на Украине", - сообщил он.

В субботу МИД балтийской республики рекомендовал литовским гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину, в воскресенье с учетом вероятности перебоев в воздушном сообщении посоветовал незамедлительно выехать на родину.

Ведомство попросило продолжающих находиться на Украине литовских граждан безотлагательно зарегистрироваться на сайте консульства, чтобы в случае необходимости получить консульскую и другую помощь. "Люди активно регистрируются, так как это гарантирует оперативное получение необходимой информации", - сказал Серапинас. По состоянию на утро понедельника зарегистрировалось около 300 человек.