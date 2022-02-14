Генсек ООН провел отдельные онлайн-переговоры с Лавровым и главой МИД Украины

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в понедельник переговоры в видеоформате с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН провел встречу в видеоформате сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь также поговорил очень кратко с главой МИД Украины", - сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш также выступит в понедельник с заявлением по Украине.

Кроме того, Гутерриш рассмотрел в ходе встречи с Лавровым проблему выдачи виз США российским дипломатам. "Стороны также обсудили Ливию, Сирию и сохраняющийся визовый вопрос относительно страны пребывания (США - прим. ТАСС) и России", - отметил Дюжаррик. По его словам, разговор длился более 20 минут.

Комментируя вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, Дюжаррик заявил, что он должен решаться через диалог между заинтересованными сторонами. "Он [генеральный секретарь] считает, что это вопросы европейской безопасности. Здесь есть разные мнения, и эти различия должны быть разрешены через диалог и дипломатию", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, чья позиция ближе Гутерришу - альянса, который настаивает на сохранении права "открытых дверей", или России, считающей вступление Украины в НАТО угрозой своей безопасности.

Дюжаррик при этом отметил, что вопрос о возможности членства Украины в НАТО не относится к компетенции генерального секретаря ООН.