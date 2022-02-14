США переводят на время свое посольство на Украине во Львов

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение временно перевести свое посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"<...> Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине <...> во Львов <...>", - отмечается в документе. При этом глава внешнеполитического ведомства США заявляет, что причиной послужило "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.

Кроме того, госсекретарь заверяет, что США продолжают предпринимать "искренние усилия с целью достижения дипломатического решения" ситуации вокруг Украины. Вашингтон по-прежнему взаимодействует с Москвой после субботнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и состоявшейся в тот же день беседы госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подчеркивает Блинкен. По его версии, дальнейшее развитие событий зависит от России. "Путь к дипломатии остается реальным, если Россия решит добросовестно взаимодействовать", - считает госсекретарь.

"Мы с нетерпением ждем возвращения нашего персонала в посольство [в Киеве], как только позволят условия", - добавляет Блинкен.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.