Джонсон и Байден считают, что шанс предотвратить конфликт на Украине сохраняется

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что шансы добиться дипломатического решения возникшего вокруг Украины кризиса по-прежнему сохраняются. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией главы британского правительства по итогам разговора лидеров, который, по данным телекомпании Ай-ти-ви, продолжался 40 минут.

"Премьер-министр и президент Байрден проинформировали друг друга о содержании бесед, которые они проводили с другими мировыми лидерами. Они согласились с тем, что жизненно важное окно для осуществления дипломатии остается открытым, а Россия еще может сдать назад, прекратив угрожать Украине", - отмечается в сообщении премьерской канцелярии.