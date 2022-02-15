В ОБСЕ по запросу Украины пройдут консультации о выполнении Венского документа

ВЕНА, 15 февраля. /ТАСС/. Консультации по запросу Украины представителей государств - участников ОБСЕ в соответствии с Венским документом (ВД-2011) о мерах укрепления доверия и безопасности для разъяснения ситуации с "необычной военной деятельностью" России вдоль российско-украинской границы пройдут во вторник в Вене. Встреча запланирована в закрытом режиме на уровне военно-политических представителей заинтересованных государств этой международной организации.

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель председательства Польши в ОБСЕ, формат консультаций предполагает встречу по украинскому запросу с участием России и других стран в соответствии с Венским документом. Мероприятие организовано по просьбе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он ранее заявил, что Россия якобы не ответила на украинский запрос в рамках Венского документа с требованием разъяснения вопросов о перемещении российских войск вдоль украинской границы.

Не первые консультации

Подобные консультации по запросу Украины уже проводились без участия России в апреле 2021 года. Затем украинская сторона запросила провести совместное специальное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ на тему ситуации с "необычной военной деятельностью" на границе России и Украины. В итоге российская делегация на спецзаседании выступила против принятия каких-либо решений или утверждения рекомендаций, потому что Россия не нарушает Венский документ.

Так, советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указывала, что необычная военная деятельность в Европе осуществляется в Донбассе с 2014 года Украиной, а не Россией. В частности, Киев не соблюдает положения ВД-2011, однако со стороны Запада отсутствует реакция на украинские нарушения, поэтому все это может говорить о его дискредитации как инструмента укрепления доверия, поясняла дипломат.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов в дальнейшем указывал, что украинская сторона использует ВД-2011 в качестве инструмента "информационной войны", когда на основе не подтвержденных никакими доказательствами так называемых фактов выдвигались "озабоченности", причем для диалога предлагались темы, не имеющие ничего общего с необычной или незапланированной военной деятельностью вооруженных сил.

Что такое Венский документ

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции государств - участников ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности. Государства - участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.