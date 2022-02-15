СМИ: при подрыве армейского автобуса в Дамаске погиб сирийский военнослужащий

БЕЙРУТ, 15 февраля. /ТАСС/. Взрыв прогремел во вторник утром в столице Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

По его сведениям, взрывное устройство было заложено в армейский автобус. В результате инцидента один сирийский военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения.

Аналогичный теракт боевики совершили в Дамаске 20 октября прошлого года. Тогда армейский автобус подорвался на двух минах. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одно взрывное устройство, заложенное поблизости. Жертвами террористической вылазки стали 13 военнослужащих.