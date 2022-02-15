Рада приняла обращение с призывом не признавать возможные решения России по Донбассу

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Верховная рада обратилась к международному сообществу с просьбой не признавать "любые решения РФ", которые будут касаться признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое обращение принято на заседании во вторник.

"Верховная рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований <...> и призывает не признавать любые решения РФ, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в нем. Обращение направлено в адрес ООН, Еврокомиссии, Европарламента, Парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.

В документе сказано, что Рада считает заявления о намерении РФ признать независимость ДНР и ЛНР очередной попыткой разрушить международный правопорядок, который основан на Уставе ООН. Сами же ДНР и ЛНР названы в нем "оккупационными администрациями РФ".

В обращении также содержатся просьбы рассмотреть вопрос о правовых основаниях нахождения РФ в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также о созыве срочного заседания СБ ООН из-за "эскалации конфликта на государственных границах Украины". Кроме того, парламент Украины просит применить против России "дополнительные санкционные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта".

Обсуждение в Госдуме

15 февраля 2022 года Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Первый вариант внесли депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым 19 января 2022 года на фоне обострения ситуации в Донбассе. Он предусматривает, что обращение в случае положительного решения Госдумы должно быть сразу же направлено президенту. Второй вариант внесли в Госдуму 14 февраля депутаты фракции "Единая Россия". Данный документ предполагает передачу обращения в МИД России для консультаций, после чего, как заявил спикер палаты Вячеслав Володин, Дума может вернуться к его рассмотрению.

На пленарное заседание 15 февраля выносят оба варианта постановления. Принят будет тот, который наберет наибольшее количество голосов.

Комментируя инициативу КПРФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной.