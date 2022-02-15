FT: в США считают экс-депутата Рады Царева возможным главой "марионеточной" Украины

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-депутат Верховной рады и бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев может рассматриваться в качестве потенциального главы "марионеточного режима", который Россия якобы намерена установить на Украине. Об этом сообщила во вторник британская газета Financial Times со ссылкой на знакомый с разведданными США источник в западных спецслужбах.

"[В Москве] могли бы поставить Олега Царева и других на руководящие должности в ходе этих усилий [по созданию подконтрольного РФ правительства]", - заявил собеседник издания.

Как указывает Financial Times, имя Царева как возможного фаворита Москвы якобы фигурирует в материалах разведслужб США, с которыми ознакомили представителей Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии, входящими в разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes) вместе с Соединенными Штатами. При этом опрошенные изданием эксперты и сам Царев выразили недоумение по этому поводу.

"Довольно забавная ситуация, - сказал Financial Times Царев и добавил, что совершенно не подходит на приписываемую ему роль. - Посмотрите на меня. Меня даже не зовут выступать на государственных каналах, потому что я недостаточно важная шишка. Я работаю директором санатория в Ялте".

Кандидаты в марионетки

В конце января британский МИД выступил с утверждениями о том, что в Москве якобы планируют привести к власти на Украине пророссийское правительство, которое может возглавить другой экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Тот также отверг эти утверждения и заявил газете The Independent, что может подать в суд на британское правительство.

Как подчеркнул в комментарии Financial Times работающий на Украине американский политолог Брайан Меффорд, и Царев, и Мураев являются "токсичными политиками", которые практически не имеют шансов получить поддержку на Украине. Бывший сотрудник одной из западных разведслужб в беседе с изданием предположил, что Царев якобы может рассматриваться Москвой в качестве временной фигуры, которую планируется использовать до появления более подходящего кандидата.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.