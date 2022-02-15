Японский премьер обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Еврокомиссии

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел во вторник телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом объявил японский МИД.

"Лидеры, - говорится в его сообщении, - подтвердили, что они следят за ситуацией вокруг Украины с глубокой озабоченностью и высказались в связи с этим в поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны".

Урсула фон дер Ляйен в ходе беседы поблагодарила правительство Японии за то, что оно направило часть закупленного ранее сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС, испытывающие нехватку этого топлива. В ответ премьер Кисида отметил, что его страна поделилась излишками СПГ "для демонстрации солидарности с партнерами, разделяющими общие ценности". Стороны подтвердили, что намерены продолжать сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

Позже во вторник японский премьер планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.