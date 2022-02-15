В КНДР опубликовали фотоальбом о саммитах с лидерами России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Иллюстрированное издание "Открывая новую историю российско-корейской дружбы", подготовленное к 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира, опубликовано в КНДР. Альбом содержит фотографии, сделанные во время саммитов президентов РФ и лидера народной республики.

Фотокнига доступна на сайте Издательства литературы на иностранных языках, она состоит из примерно 240 страниц, в ней собраны фотографии, сделанные во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в 2000 году, во время визита Ким Чен Ира в Россию в 2001 году, его поездок в 2002 и 2011 годах.

"У дружбы между КНДР и РФ есть исторические корни. Связи двух народов крепли во время общей борьбы с японским империализмом. С началом XXI века дружественные российско-корейские отношения вступили в новую историческую эпоху. В июле 2000 года лидер Ким Чен Ир впервые встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Пхеньяне, было объявлено об исторической совместной декларации, лидеры заложили основу для развития двусторонних отношений в новом веке, внесли большой вклад в обеспечение мира и безопасности на планете", - говорится в издании. В 2011 году Ким Чен Ир провел переговоры с занимавшим на тот момент пост президента Дмитрием Медведевым.

16 февраля 2022 года лидеру КНДР Ким Чен Иру исполнилось бы 80 лет. Его день рождения - один из главных праздников в народной республике.

Во время визита в Россию в 2019 году нынешний глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что его отец Ким Чен Ир "питал любовь к России".