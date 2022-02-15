Власти США считают, что ведут относительно продуктивный диалог с талибами

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация США и движение "Талибан" (запрещено в России) ведут на данном этапе относительно продуктивный диалог. Об этом сообщил во вторник американский спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст.

Как он при этом подчеркнул, Вашингтон считает, что талибы искренне настроены на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"У нас относительно честный и продуктивный диалог с [движением] "Талибан", с лидерами из всей организации", - заявил Уэст, работающий в структуре Госдепартамента США. "Я считаю, что [движение] "Талибан" искренне [действует] в своих усилиях, направленных на то, чтобы сдержать "ИГ-Хорасан" (ответвление ИГ в Афганистане - прим. ТАСС)", - отметил дипломат, выступая на семинаре в Институте мира в Вашингтоне.

Также сообщили в Госдепартаменте, что США будут вкладываться в формат расширенной "тройки" по Афганистану. "В целом я действительно нахожу достаточно высокую степень консенсуса [между ключевыми государствами по Афганистану]. И мы считаем формат "тройки плюс" эффективным и ценным, и мы намерены продолжать вкладываться в него", - подчеркнул дипломат.

В состав расширенной "тройки" входят Россия, Китай, США и Пакистан.