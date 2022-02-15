Шольц: Зеленский пообещал представить в контактной группе законопроекты по Донбассу

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал в скором времени представить в трехсторонней контактной группе все три политических законопроекта, предусмотренных минскими соглашениями: о статусе Донбасса, изменениях украинской Конституции и подготовке выборов в регионе. Об этом сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет телеканал Phoenix. В понедельник Шольц побывал с визитом Киеве.

"Хорошо, что президент Зеленский вчера твердо сказал, что трехсторонней контактной группе, в рамках которой происходит минский процесс и в которой заседают все участники, в скором будут представлены все три текста предусмотренных законопроектов - о статусе восточной Украины, изменений Конституции и подготовки выборов. Это хороший прогресс, от которого нужно отталкиваться", - сказал он.

По словам Шольца, он также призвал президента Украины к тому, чтобы тот "наделил своих переговорщиков (в Контактной группе - прим. ТАСС) соответствующим конструктивным мандатом для того, чтобы достичь там прогресса".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года и одобренные затем СБ ООН. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом предоставления на постоянной основе особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако эти договоренности до сих пор остаются нереализованным, так как украинская сторона отказывается от выполнения именно политической части пакета и не желает в принципе обсуждать эти законопроекты в контактной группе с представителями Донбасса, как того требуют минские соглашения.