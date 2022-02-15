Шольц признал, что ответ НАТО по гарантиям безопасности может не удовлетворить Россию

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что ответ НАТО на российские требования по гарантиям безопасности вряд ли удовлетворит Москву, но, по его оценке, он создает пространство для диалога. Об этом глава правительства ФРГ заявил во вторник на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал Die Welt.

"Дать конкретный ответ на широкие запросы [российской стороны] и сделать предложения - это было умной реакцией со стороны НАТО", - утверждал Шольц. По его мнению, в ответе альянса можно найти "готовность к прозрачности, что касается военных маневров, размещения вооружений и диалога по контролю над вооружениями".

"Я думаю, что это точно не то, чего, наверное, желал увидеть российский президент", - заметил канцлер. Однако, по его словам, ответ альянса предлагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В понедельник Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой обсудил полученные ответы США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Министр доложил главе государства о содержании этих посланий, отметив, что по ключевым озабоченностям России США и НАТО дали отрицательный ответ, который Москву удовлетворить не может. При этом министр назвал конструктивной часть ответов. Речь идет о конкретных мерах в отношении ракет средней и меньшей дальности, а также целом ряде предложений по снижению военных рисков, укреплению доверия и военной транспарентности.