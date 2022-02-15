В Южной Осетии сразу четыре выдвиженца в президенты подали в ЦИК документы на регистрацию

ЦХИНВАЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Южной Осетии во вторник получил пакет документов сразу от четырех выдвиженцев в президенты - министра обороны Ибрагима Гассеева, вице-спикера парламента Александра Плиева, депутата Давида Санакоева и общественного деятеля Зелима Казиева, сообщил ТАСС член ЦИК Игорь Чочиев.

"Сегодня мы получили пакет документов от инициативных групп Зелима Казиева, Ибрагима Гассеева, Давида Санакоева и от Народной партии, выдвинувшей в президенты Александра Плиева", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее Центризбирком получил документы от Дмитрия Тасоева и Гено Каджаева, уточнив, что во вторник ЦИК зарегистрировал инициативную группу Каджаева и дала его уполномоченным разрешение на сбор подписей.

Чочиев также пояснил, что Центризбиркому на рассмотрение документов отводится пять дней.

В понедельник Центральная избирательная комиссия завершила прием уведомлений от инициативных групп и партий о выдвижении своих кандидатов в президенты. Всего о намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК уведомили 19 претендентов - 15 из них выдвиженцы от инициативных групп и четверо - от политических партий.

Как уточнили в Центризбиркоме, на данный момент, уже состоялись собрания тринадцати инициативных групп избирателей, в том числе по выдвижению министра обороны Ибрагима Гассеева, и три съезда - Народной партии, на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев, и "Единой Осетии", выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, а также съезд Компартии на котором была выдвинута кандидатура историка Таймураза Тадтаева. Ранее в ЦИК поступило уведомление от партии "Единство народа" по выдвижению в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать в поддержку претендента в кандидаты и предоставить в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.

О выборах президента

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании.

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.