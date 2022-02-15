В Белом доме заявили, что США что почти не способны изменить КНР

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Нынешняя вашингтонская администрация исходит из того, что Соединенные Штаты практически не способны изменить КНР, в связи с чем американское правительство концентрирует внимание на том, чтобы формировать выгодную для себя стратегическую обстановку вокруг нее. Об этом сообщила во вторник специальный помощник президента США, старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер.

По ее словам, стратегия 46-го президента США Джо Байдена в отношении Пекина строится на "осознании того факта", что у Вашингтона "имеется очень ограниченная способность изменить Китай". "Следовательно, основное наше внимание уделяется тем областям, в которых, как мы считаем, у нас есть большая сила формировать условия - стратегическую обстановку вокруг Китая", - заявила на онлайн-семинаре советник американского лидера.

В связи с этим, признала она, США мобилизуют своих зарубежных союзников и партнеров, чтобы создавать "коллективную устойчивость" в конкуренции и соперничестве с Китаем. Тем не менее это не означает создания "какого-то рода коалиции против Китая", заверила Розенбергер. Согласно изложенной ею информации, США и ЕС уделяют значительное время обсуждению "вызова со стороны России" и "вызова со стороны Китая". Можно говорить, что эти вопросы связаны между собой, если учитывать "совпадение [интересов] между [президентом России Владимиром] Путиным и [председателем КНР] Си Цзиньпином", утверждала Розенбергер.

Сотрудник Белого дома также подтвердила, что США отвергают возможность заключения с КНР договоренности о "таких материях, как сфера влияния".

Власти США при предыдущем президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны. Она была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны США, стратегия "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем". Вашингтон будет и дальше вести военные кампании против террористов, однако "соперничество между великими державами, а не терроризм" находится теперь в центре внимания при обеспечении национальной безопасности Соединенных Штатов, пояснил Мэттис.