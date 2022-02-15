AP: власти США обвинили новостной блог в распространении российской пропаганды

ТАСС, 15 февраля. Представители разведки США обвинили англоязычный новостной блог Zero Hedge в распространении неких пророссийских материалов, написанных якобы ассоциированными с разведслужбами РФ средствами массовой информации. Об сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

Как утверждают источники из американских разведслужб, Zero Hedge опубликовал статьи, написанные якобы контролируемыми Москвой средствами массовой информации, которые в дальнейшем широко распространились в медийной сфере. Согласно информации источников, речь идет о Фонде стратегической культуры РФ, который в апреле 2021 года попал под американские санкции за предполагаемую связь с приписываемым России вмешательством в ноябрьские выборы 2020 года в США.

Zero Hedge опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что старается "публиковать широкий спектр мнений, охватывающих обе стороны данной истории", и никогда "не сотрудничал с Россией и не имеет связей с разведслужбами". По информации AP, веб-сайт публиковал материалы таких СМИ, как "Новостной фронт" и "ПолитНавигатор".

По данным агентства, в последние месяцы Zero Hedge опубликовал большое количество статей, в которых обвинил США в разжигании паники по поводу Украины. Некоторые из этих материалов были написаны людьми, ассоциированными с Фондом стратегической культуры РФ, отмечает AP. Ранее веб-сайт резко критиковал президента США Джо Байдена и публиковал истории об обвинениях в неправомерных действиях его сына Хантера.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.