В Сенате США представили новый законопроект о санкциях против РФ и "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, который предполагает введение США новых санкций против России и участников проекта "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник комитетом по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

Законодатели, в частности, предлагают в случае указанного развития событий выделить Украине помощь в размере $500 млн. $100 млн из этой суммы будут выделены на средства противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны.

Инициатива также предполагает введение санкций против крупных российских банков.