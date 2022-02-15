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В Сенате США представили новый законопроект о санкциях против РФ и "Северного потока - 2"

Также инициатива предполагает введение санкций против крупных российских банков

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, который предполагает введение США новых санкций против России и участников проекта "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник комитетом по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

Законодатели, в частности, предлагают в случае указанного развития событий выделить Украине помощь в размере $500 млн. $100 млн из этой суммы будут выделены на средства противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны.

Инициатива также предполагает введение санкций против крупных российских банков.

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