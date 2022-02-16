Блинкен обсудил с главами дипведомств ФРГ, Франции и Британии возможные санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции возможное введение санкций против России в случае обострения ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как он отметил, разговор Блинкена с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и их германской коллегой Анналеной Бербок был направлен на "дальнейшую координацию с целью того, чтобы Россия <...> понесла колоссальные издержки в случае вторжения на Украину". "Все стороны выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также приверженность активной трансатлантической координации для противодействия угрозе со стороны России в отношении Украины и европейской безопасности", - подчеркивается в документе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.