Помощник Байдена обсудил с польским коллегой дипломатическую работу по Украине

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и представитель канцелярии лидера Польши, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох на состоявшейся во вторник встрече обсудили дипломатическое взаимодействие, касающиеся Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, Салливан и Кумох говорили о "предпринимаемых дипломатических усилиях, касающихся наращивания Россией сил вдоль украинской границы". Они коснулись вопросов, связанных с председательством Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как следует из документа, Салливан и Кумох обсудили "координацию относительно сдерживания и обороны". Где состоялась встреча, не уточняется.

Хорн также сообщила, что в понедельник Салливан провел телефонный разговор с главой кабинета руководителя Евросовета Фредериком Бернардом. Они обсудили "общую обеспокоенность продолжающимся наращиванием Россией сил вокруг Украины", а также "провели обзор недавнего дипломатического взаимодействия, направленного на преодоление кризиса".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.