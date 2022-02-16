Спикер Рады подтвердил неизменность курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным, несмотря на любые новые обстоятельства. Об этом в среду заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Мы знаем свой путь. НАТО, ЕС - тот маяк, который светит Украине. Мы держим ежедневный курс в этом направлении. И никакая волна - информационно-пропагандистская, морально-психологическая или вооруженная - не способна сбить нас с этого курса", - сказал он в ходе телемарафона, который транслируют украинские телеканалы.

Он добавил, что в Киеве рассматривают путь в НАТО или объединенную Европу "как путь домой".

Говоря об урегулировании в Донбассе, Стефанчук подчеркнул, что Украина не рассматривает силовой сценарий. "Мы делаем ставку на дипломатию", - заключил он.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО. На данный момент страна получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.

На текущей неделе на Украине разгорелся скандал после слов посла страны в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев мог бы изменить позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет "предотвратить войну с Россией". Однако позже он пояснял, что любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО. Несмотря на это, в украинском парламенте уже потребовали отозвать его из Лондона, а представители властей опровергли слова посла.