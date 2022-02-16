В ЛНР заявили, что ВСУ наращивает военное присутствие на границах с РФ и Белоруссией

ЛУГАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют в приграничные с Россией и Белоруссией районы дополнительные подразделения. Об этом в среду на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Противник наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии. В Ровенскую область направлены подразделения Государственной пограничной службы и Национальной полиции из Львовской и Ивано-Франковской областей. В Припяти размещены дополнительные подразделения 1-й бригады оперативного предназначения Национальной гвардии Украины", - сказал он.

Филипоненко сообщил, что украинские силовики разворачивают в Донбассе пункты наведения авиации.

"С 13 февраля в н. п. Лисичанск и Лиман на базе отдельных радиолокационных рот 1-й радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации. После установки и проверки работоспособности технических средств, дежурным пунктам наведения авиации предписано сохранять режим радиомолчания до отдельного распоряжения", - заявил он.