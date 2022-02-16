Вице-премьер Украины заявила, что Киев не готовит никаких новых законов о статусе Донбасса

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Украинские власти не рассматривают каких-либо новых законопроектов о статусе Донбасса. Об этом заявила украинский вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, комментируя слова канцлера Германия Олафа Шольца о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему представить на обсуждение в контактной группе законопроекты о статусе Донбасса, изменениях в Конституцию и подготовки выборов.

"Никаких новых законов нет, никаких напрямую согласований не будет", - заявила Верещук в эфире телеканала "1+1".

Она призналась, что не ощущает давления Запада на Украину по выполнению минских соглашений. "Мне неизвестно ничего о давлении. Могу сказать лишь словами Владимира Зеленского: мне известно лишь о том, что наши союзники предлагают садиться и разговаривать, в том числе напрямую с ОРДЛО (отдельные районный Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные правительству Киева - прим. ТАСС), в том числе в разной модальности. Были разные модальности, которые предлагали нам западные партнеры, но заявить о прямом давлении я не могу", - сказала Верещук.

Во вторник Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Зеленский "твердо пообещал" в скором времени представить в контактной группе все три политических законопроекта, предусмотренных минскими соглашениями - о статусе Донбасса, изменениях украинской Конституции и подготовке выборов в регионе.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года и одобренные затем СБ ООН. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом предоставления на постоянной основе особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако эти договоренности до сих пор остаются нереализованным, так как украинская сторона отказывается от выполнения именно политической части пакета и не желает в принципе обсуждать эти законопроекты в Контактной группе с представителями Донбасса, как того требуют минские соглашения.