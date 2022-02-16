Минск предложил ICAO расследовать введение санкций против "Белавиа"

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Белоруссия инициировала в Международной организации гражданской авиации (ICAO) проведение расследования в отношении тех стран, которые ввели санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа". Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Мы направили предложение в ICAO с просьбой начать расследование в отношении тех стран, которые ввели неоправданные санкции в нарушение всех и всяческих международных соглашений и договоров против "Белавиа", - сказал он.