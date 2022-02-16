Минюст Польши: ЕС превращается в пространство, где можно силой лишать страны свободы

ВАРШАВА, 16 февраля. /ТАСС/. Европейский союз превращается в пространство, где можно незаконно отбирать свободу и суверенитет у входящих в него стран. Об этом заявил на брифинге в среду министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, комментируя решение Европейского суда юстиции в Люксембурге, который отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение принципа верховенства права странами - членами сообщества.

"То, что мы наблюдаем, является историческим моментом изменений Евросоюза из пространства свободы в пространство, где можно будет использовать незаконное насилие, чтобы отбирать свободу у стран, составляющих ЕС или ограничивать их суверенитет", - сказал он.

По его словам, механизм, о котором идет речь, нужен, "чтобы шантажировать, менять демократические решения так, как хотят в Брюсселе, а не польские избиратели". По мнению министра, сегодняшняя дата ляжет темным пятном на историю ЕС. "Борьба будет вестись. Польша будет в этой битве участвовать. Мы не позволим, чтобы у нас отбирали демократию и суверенитет", - добавил он.

Польша в марте прошлого года подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. По мнению польской стороны, такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза, а выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона.

Сомнения Польши разделила Венгрия, которая одновременно с Польшей подала свою жалобу.

Поданная в Суд ЕС жалоба правительства Польши касается соглашения, принятого в декабре 2020 года. Тогда лидеры ЕС согласовали многолетний бюджет сообщества, фонд восстановления и механизм распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. Согласно новым нормам, выплаты из бюджета ЕС могут быть удержаны с государств сообщества, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права.