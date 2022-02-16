Шерман заявила, что США поддержат любое решение Украины по вопросу о членстве в НАТО

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в НАТО является выбором народа и правительства этой страны, и США поддержат любое их решение. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.

"15 февраля мы снова услышали ответ от президента [Украины Владимира] Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддержим любой выбор украинского народа и украинского правительства", - заверила она.

Шерман подчеркнула, что США не будут решать судьбу Украины без ее участия, это же, по ее словам, касается и НАТО.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины "остаются открытыми".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями. Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства

Финансовая поддержка Украины

Шерман сообщила, что США регулярно принимают решения о финансовой поддержке Украины, в том числе в сфере безопасности. Объем такой поддержки начиная с 2014 года достиг $5,6 млрд, отметила она.

"Мы объявили [14 февраля] о пакете кредитных гарантий на сумму до 1 млрд долларов для финансовой помощи Украине. С 2014 года мы уже предоставили $5,6 млрд поддержки Украине, включая помощь в сфере безопасности", - напомнила она. Шерман уточнила, что США "оказали поддержку в сфере безопасности недавно принятым решением на сумму $650 млн".

Замгоссекретаря пообещала, что США и в дальнейшем продолжат оказывать Киеву поддержку в сфере безопасности, а также в гуманитарной и экономической сферах.