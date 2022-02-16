Берлин подтвердил планы проведения в Мюнхене встречи глав МИД G7 по Украине

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ подтверждает планы проведения на полях предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности встречи глав МИД стран Группы семи (G7), посвященной кризису вокруг Украины. Переговоры, как ожидается, состоятся 19 февраля, сообщил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.

"Планируется, что министр [иностранных дел ФРГ Анналена] Бербок на полях Мюнхенской конференции будет руководить встречей глав МИД G7. Здесь речь, главным образом, пойдет о согласовании действий в свете кризиса, который вызвало наращивание российских войск рядом с Украиной", - сказал он.

Бургер отметил, что Бербок планирует также обсудить Украину вместе с французским и украинским коллегами, а также с главами МИД Франции, Великобритании и госсекретарем США.