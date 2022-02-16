Кабмин ФРГ опроверг данные, что Шольц предлагал "формализовать" невступление Киева в НАТО

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сообщения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил в Москве "формализовать" невступление Украины в НАТО, не соответствуют действительности. С таким утверждением выступил в среду на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Нет, я хочу ясно сказать, что канцлер такого никогда не говорил и такое не подразумевалось", - подчеркнул он. "Канцлер четко дал понять и во время пресс-конференции в Киеве, и в Москве, что принятие Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня и не будет стоять в обозримом будущем", - пояснил Хебештрайт, указав на то, что "один из наблюдателей" интерпретировал это так, что Шольц предложил "формализовать" невступление бывшей советской республики в альянс.

"Это однозначно неверно. Правильно то, что Украина сама вправе решать, хочет она вступить в альянс и может ли затем выполнить определенные условия. Это сейчас невозможно, но формализация, отказ от ее принятия в НАТО - это совершенно неверно", - подчеркнул Хебештрайт.

Во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве Шольц заявил, что членство Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня. В связи с этим, по его мнению "все должны немного отступить". Вместе с тем канцлер ФРГ высказался против "военного противостояния по вопросу, который не стоит в повестке дня". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Кроме того, в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.