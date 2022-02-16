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Лидеры G7 могут 24 февраля провести онлайн-переговоры по Украине

Лидеры G7 могут 24 февраля провести онлайн-переговоры по Украине - Киодо.

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Токаев заявил о приверженности Казахстана укреплению отношений с ОАЭ
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