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Источник: РФ подтвердила участие в дипломатическом форуме в Анталье и встрече по Сирии

Также источник сообщил, что министры иностранных дел России и Турции обсудили события, касающиеся "напряженности между РФ и Украиной"

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в среду телефонные переговоры, сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"В ходе переговоров обсуждались последние события, касающиеся напряженности между РФ и Украиной, а министр Чавушоглу подчеркнул важность дипломатических инициатив для урегулирования этого вопроса. В связи с этим Чавушоглу подтвердил, что наша страна готова принимать у себя встречи между РФ и Украиной", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что "министр Лавров подтвердил свое участие в дипломатическом форуме, который пройдет в Анталье 11-13 марта, а также во встрече по Сирии в астанинском формате".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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