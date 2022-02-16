{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский ужесточил санкции против издания "Страна" и украинского блогера Шария

В издании отметили, что решение президента Украины свидетельствует о попытке власти "дополнительно надавить на провайдеров"
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в свой указ о введении санкций против украинского издания "Страна" и блогера Анатолия Шария, предписав интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте украинского лидера.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". - говорится в документе.

Решение президента уже прокомментировало издание "Страна". "Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать. Впрочем, провайдеры, но далеко не все, и ранее их блокировали без всякого указа, просто по звонку СБУ", - говорится в заявлении издания в Telegram-канале. Это решение, добавили там, свидетельствует о попытке власти "дополнительно надавить на провайдеров".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Франция пока не видит свидетельств возвращения войск России в места дислокации
Постпред страны при ООН Николя де Ривьер заявил, что Париж пристально следит за ситуацией
Читать полностью