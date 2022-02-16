Франция пока не видит свидетельств возвращения войск России в места дислокации

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Франция пока не располагает подтверждением того, что Россия возвращает часть войск в места постоянной дислокации. Об этом заявил журналистам в среду постоянный представитель страны при ООН Николя де Ривьер.

"Мы пристально следим за ситуацией <...>. У нас нет свидетельств [возвращения войск РФ] на данном этапе", - сказал он.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В тот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.