Британия направит дополнительные танки и боевые бронемашины в Эстонию

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Великобритания направит до конца дня дополнительные единицы военной техники в Эстонию, включая танки и боевые бронемашины, а также вдвое увеличит численность своих войск в республике. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и оборудование на суше, море и в воздухе, чтобы укрепить европейскую оборону в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной", - говорится в заявлении главы британского Минобороны.