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Кризис на Украине
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Британия направит дополнительные танки и боевые бронемашины в Эстонию

По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, это нужно, "чтобы укрепить европейскую оборону в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной"

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Великобритания направит до конца дня дополнительные единицы военной техники в Эстонию, включая танки и боевые бронемашины, а также вдвое увеличит численность своих войск в республике. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и оборудование на суше, море и в воздухе, чтобы укрепить европейскую оборону в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной", - говорится в заявлении главы британского Минобороны.

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ЭстонияУкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеУоллес, Бен
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